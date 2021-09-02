Этот день в истории: как появилась Одесса?

Ровно 227 лет назад, 2 сентября 1794 года, митрополит Екатеринославской епархии Русской церкви освятил основание Одессы и заложил в городе первые камни трёх православных храмов: Святой Троицы, святителя Николая и святой Екатерины.

До этого события Осип Дерибас представил Екатеринославскому и Таврическому генерал-губернатору князю Платону Зубову доклад с ходатайством о построении порта и города Гаджибея, а также планы, составленные инженером-полковником Русской императорской армии Францем де Волланом. Дерибасу удалось убедить императрицу Всероссийскую Екатерину II. Так, 7 июня 1794 года, она издала рескрипт об основании в Гаджибее военной гавани с купеческой пристанью. Эта дата считается днём основания Одессы, однако День рождения города празднуется 2 сентября.

Строился город по плану, составленному де Волланом. Название Одесса впервые встречается 21 января 1795 года, но официального указа о переименовании города не найдено.

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Напомним, ранее мы публиковали полную программу празднования Дня города в Одессе в 2021 году.

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