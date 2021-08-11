Маленькие истории Одессы: миллион роз, «бой цветов» и мушкетёры

История Одессы сравнительно непродолжительна, но зато богата интересными фактами. И хотя «биографию» родного города мы знаем как свою собственную, есть события, о которых историки рассказывают не слишком часто.

Мы хотим напомнить о некоторых праздниках и спортивных состязаниях, которые состоялись в Одессе более ста лет назад.

Миллион алых роз на одесской даче

Летом в Одессе проводили немало праздников, главными участниками которых были цветы. Один из таких праздников носил название «Праздник роз». Первое подобное мероприятие устроило Одесское отделение Императорского общества садоводства в 1886 году.

В силу жаркого и засушливого одесского климата развитие садоводства в нашем городе было проблематичным. С появлением водопровода на городских дачах и в пригороде стали обустраивать сады и цветники. В Одессе открылась школа садоводства, для которой Григорий Маразли предоставил свой участок, а городская власть выделила субсидию. Но средств все равно не хватало, и с целью пополнить копилку школы был организован «Праздник роз» — публичное гулянье, которое состоялось 8 июня на даче Дунина.

В Одессе не было сада, в котором бы не росли розовые кусты. Член Одесской судебной палаты Анатолий Докс собрал в своем саду более 600 сортов роз, и все желающие могли получить у него черенок любого сорта. Кстати, именно Докс заметил, что в одесском климате особенно хорошо растут индийская и вьющаяся роза. А профессор математики Валериан Лигин предоставил для праздника коллекцию из 90 сортов роз.

В день праздника все входы на дачу Дунина были украшены розовыми гирляндами и флагами. На площадке перед домом были построены павильоны для буфетов, а на террасе развернулась огромная цветочная выставка. Как писал «Вестник садоводства», дожди, которые шли несколько дней, повредили цветению роз и праздник был не таким роскошным, как задумывалось вначале. Однако все равно зрелище было впечатляющим.

Началось мероприятие в пять часов вечера. На террасе дома для гостей играла капелла венгерских цыган. При входе дамам бесплатно выдавали букеты роз, над которыми с утра до вечера трудились восемь садовников, мужчины вдевали бутоны в петлицы. В течение праздника было роздано около ста тысяч цветов.

К восьми часам вечера началась распродажа цветов и плодов — нескольких сортов клубники и черешен. Когда стемнело, для гостей зажгли цветные фонари и состоялся фейерверк. Победители праздника получили дипломы, а высшую награду вручили владельцу дачи Дунину за коллекцию роз, собранную в его саду. Одесское общество садоводства намеревалось устраивать такие праздники каждую весну.

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На Маразлиевской проходил «Бой цветов»

В конце мая — начале июня 1898 года в Одессе проходил праздник под любопытным названием «Бой цветов», хотя этот «бой» больше был похож на парад. В ожидании начала шествия огромная толпа одесситов собиралась вдоль улицы. Со стороны современного переулка Нахимова на Маразлиевскую улицу выезжала длинная вереница частных карет, открытых экипажей и колясок, запряженных лошадьми. Внутри карет восседали их владельцы и члены их семей. В каретно-цветочном шествии принимали участие самые известные люди, например, редактор «одесского листка» Василий Навроцкий.

Каждая из карет и колясок была украшена роскошными гирляндами цветов, подобранными владельцами сообразно своему вкусу и фантазии. Состоятельные одесситы специально заказывали цветочные украшения у известных садовников.

Шествие сопровождалось музыкой духового военного оркестра. Немного в стороне от шествия, на четной стороне улицы, напротив Александровского парка, был сооружен специальный деревянный помост. На нем восседало жюри и высокие гости — руководители города и местная аристократия. После того как все кареты проезжали перед судьями, высокое жюри объявляло победителей, фотографии которых размещали в местных газетах.

Крылатые почтальоны Одессы

В Российской империи голубеводство развивалось слабо, однако в Одессе, благодаря энтузиастам-любителям, голубятни украшали чуть ли не каждый одесский двор. Увлечение появилось благодаря близости моря: одна из первых голубятен находилась в Екатерининском яхт-клубе, в порту. Была еще голубятня при Дальницких артиллерийских казармах.

Голубей специально тренировали для доставки почтыи использовали в основном для связи с кораблями, находящимися в открытом море.

Результаты использования голубиной почты были весьма впечатляющими: «голубеграмма», которую отправили с ледокола «Одесса» в Одессу в 1901 году, была успешно доставлена к месту назначения. После этого правительство всерьез задумалось об устройстве постоянных почтово-голубиных станций в устьях Днестра и Дуная для сообщения с различными пунктами черноморского побережья.

Одесские «мушкетеры» учились в Ришельевском лицее

Одним из первых спортивных турниров в Одессе были соревнования по фехтованию. Этот вид спорта и военного искусства был очень популярным среди учащихся Ришельевского лицея. Так как там учились дети исключительно дворянского сословия, которых готовили к карьере офицеров и государственных служащих, то к обучению привлекали лучших мастеров этого вида военного искусства — их выписывали из Франции и Италии. Самыми известными среди них были итальянцы Рибато и Паверотти. По воскресеньям в актовом зале лицея устраивали вечера для «посторонней публики», на которых учащиеся старших классов демонстрировали искусство владения шпагой.

16 апреля 1908 года в Одессе в течение трех дней проходил первый военный всероссийский фехтовальный турнир. В нем приняли участие пажи, юнкера и воспитанники военно-учебных заведений. Это был первый опыт устройства подобных состязаний.

Торжественное открытие турнира и сами состязания проходили в здании Одесской биржи. Участников было достаточно много — курсанты пажеского корпуса, а также всех 15 военных и юнкерских училищ, каждое из которых представляли по три человека. Программа турнира включала все возможные виды фехтования — на рапирах, шпагах, эспадронах, а также состязания в бое на эспадронах на коне, в действии штыком и пикой. Для последних видов соревнований лошадей прислали кавалерийские и казачьи училища.

Источники: odessaforum.in.ua, оdessitclub.org, kajuta.net, dumskaya.net

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