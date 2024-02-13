Этой ночью Одесской области угрожает опасное природное явление

Синоптики предупреждают: этой ночью, а также утром 14 февраля по Одесской области ожидается туман, видимость на автодорогах составит не более 200-500 метров.

Напоминаем, туман может представлять опасность как для водителей, так и для пешеходов на дорогах. И в такую погоду и тем и другим необходимо придерживаться правил безопасности.

Правила для водителей при езде в туман

Водителям нужно учитывать погодные условия во время движения и быть предельно внимательными за рулем, в частности:

пользоваться ремнями безопасности;

соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров;

не превышать скорость;

двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;

во время остановки в ненастную погоду обязательно включать аварийную световую сигнализацию.

Как вести себя пешеходам во время тумана

В Патрульной полиции настоятельно призывают пешеходов носить светоотражающие элементы на одежде, обуви, сумках и т.д.:

при недостаточной видимости;

когда наступили сумерки.

Не стоит забывать о том, что светоотражающие элементы помогают выделить пешехода на дороге.