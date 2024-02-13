Новости Одессы и Одесской области

Этой ночью Одесской области угрожает опасное природное явление

Этой ночью Одесской области угрожает опасное природное явление

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на завтрашний день, среду, 14 февраля 2024 года, в Одессе и Одесской области объявлен повышенный уровень опасности из-за возможного сильного тумана.

Синоптики предупреждают: этой ночью, а также утром 14 февраля по Одесской области ожидается туман, видимость на автодорогах составит не более 200-500 метров.

Напоминаем, туман может представлять опасность как для водителей, так и для пешеходов на дорогах. И в такую погоду и тем и другим необходимо придерживаться правил безопасности.

Правила для водителей при езде в туман

Водителям нужно учитывать погодные условия во время движения и быть предельно внимательными за рулем, в частности:

  • пользоваться ремнями безопасности;
  • соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров;
  • не превышать скорость;
  • двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;
  • во время остановки в ненастную погоду обязательно включать аварийную световую сигнализацию.

Как вести себя пешеходам во время тумана

В Патрульной полиции настоятельно призывают пешеходов носить светоотражающие элементы на одежде, обуви, сумках и т.д.:

  • при недостаточной видимости;
  • когда наступили сумерки.

Не стоит забывать о том, что светоотражающие элементы помогают выделить пешехода на дороге.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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