Этой ночью Одесской области угрожает опасное природное явление

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на завтрашний день, среду, 14 февраля 2024 года, в Одессе и Одесской области объявлен повышенный уровень опасности из-за возможного сильного тумана.
Синоптики предупреждают: этой ночью, а также утром 14 февраля по Одесской области ожидается туман, видимость на автодорогах составит не более 200-500 метров.
Напоминаем, туман может представлять опасность как для водителей, так и для пешеходов на дорогах. И в такую погоду и тем и другим необходимо придерживаться правил безопасности.
Правила для водителей при езде в туман
Водителям нужно учитывать погодные условия во время движения и быть предельно внимательными за рулем, в частности:
- пользоваться ремнями безопасности;
- соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров;
- не превышать скорость;
- двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;
- во время остановки в ненастную погоду обязательно включать аварийную световую сигнализацию.
Как вести себя пешеходам во время тумана
В Патрульной полиции настоятельно призывают пешеходов носить светоотражающие элементы на одежде, обуви, сумках и т.д.:
- при недостаточной видимости;
- когда наступили сумерки.
Не стоит забывать о том, что светоотражающие элементы помогают выделить пешехода на дороге.