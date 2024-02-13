Новини Одеси та Одеської області

Цієї ночі Одеської області загрожує небезпечне природне явище

Цієї ночі Одеської області загрожує небезпечне природне явище

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, на завтрашній день, середу, 14 лютого 2024 року, в Одесі та Одеській області оголошено підвищений рівень небезпеки через можливий сильний туман.

Синоптики попереджають: цієї ночі, а також вранці 14 лютого на Одещині очікується туман, видимість на автошляхах становитиме не більше 200-500 метрів.

Нагадуємо, туман може становити небезпеку як для водіїв, так і для пішоходів на дорогах. І в таку погоду і тим, і іншім необхідно дотримуватися правил безпеки.

Правила для водіїв при їзді в туман

Водіям потрібно враховувати погодні умови під час руху та бути дуже уважними за кермом, зокрема:

  • користуватися ременями безпеки;
  • дотримуватися безпечної дистанції та не здійснювати різких маневрів;
  • не перевищувати швидкість;
  • рухатися з увімкненим ближнім світлом фар або протитуманними ліхтарями;
  • під час зупинки в негоду обов’язково включати аварійну світлову сигналізацію.

Як поводитися пішоходам під час туману

У Патрульній поліції закликають пішоходів носити світловідбиваючі елементи на одязі, взутті, сумках і т.д.:

  • при недостатній видимості;
  • коли настали сутінки.

Не варто забувати про те, що світловідбиваючі елементи допомагають виділити пішохода на дорозі.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати