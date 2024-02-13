Цієї ночі Одеської області загрожує небезпечне природне явище

Синоптики попереджають: цієї ночі, а також вранці 14 лютого на Одещині очікується туман, видимість на автошляхах становитиме не більше 200-500 метрів.

Нагадуємо, туман може становити небезпеку як для водіїв, так і для пішоходів на дорогах. І в таку погоду і тим, і іншім необхідно дотримуватися правил безпеки.

Правила для водіїв при їзді в туман

Водіям потрібно враховувати погодні умови під час руху та бути дуже уважними за кермом, зокрема:

користуватися ременями безпеки;

дотримуватися безпечної дистанції та не здійснювати різких маневрів;

не перевищувати швидкість;

рухатися з увімкненим ближнім світлом фар або протитуманними ліхтарями;

під час зупинки в негоду обов’язково включати аварійну світлову сигналізацію.

Як поводитися пішоходам під час туману

У Патрульній поліції закликають пішоходів носити світловідбиваючі елементи на одязі, взутті, сумках і т.д.:

при недостатній видимості;

коли настали сутінки.

Не варто забувати про те, що світловідбиваючі елементи допомагають виділити пішохода на дорозі.