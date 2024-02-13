Цієї ночі Одеської області загрожує небезпечне природне явище

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, на завтрашній день, середу, 14 лютого 2024 року, в Одесі та Одеській області оголошено підвищений рівень небезпеки через можливий сильний туман.
Синоптики попереджають: цієї ночі, а також вранці 14 лютого на Одещині очікується туман, видимість на автошляхах становитиме не більше 200-500 метрів.
Нагадуємо, туман може становити небезпеку як для водіїв, так і для пішоходів на дорогах. І в таку погоду і тим, і іншім необхідно дотримуватися правил безпеки.
Правила для водіїв при їзді в туман
Водіям потрібно враховувати погодні умови під час руху та бути дуже уважними за кермом, зокрема:
- користуватися ременями безпеки;
- дотримуватися безпечної дистанції та не здійснювати різких маневрів;
- не перевищувати швидкість;
- рухатися з увімкненим ближнім світлом фар або протитуманними ліхтарями;
- під час зупинки в негоду обов’язково включати аварійну світлову сигналізацію.
Як поводитися пішоходам під час туману
У Патрульній поліції закликають пішоходів носити світловідбиваючі елементи на одязі, взутті, сумках і т.д.:
- при недостатній видимості;
- коли настали сутінки.
Не варто забувати про те, що світловідбиваючі елементи допомагають виділити пішохода на дорозі.