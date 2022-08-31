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Утром прибрежную часть Одессы окутал дивный розовый туман (фото)

Утром прибрежную часть Одессы окутал дивный розовый туман (фото)

На рассвете 31 августа, в последний день лета , одесситы могли наблюдать яркое природное явление: туман розового цвета.

Рано утром прибрежную часть города окутал густой туман с моря. А благодаря восходящему солнцу он приобрел удивительный розовый оттенок.

Снимки природного явления опубликовали в соцсетях одесситы, живущие на верхних этажах высотных домов на побережье.

розовый туман розовый туман розовый туман

Причиной такого тумана могла стать холодная морская вода у берегов Одессы, которую принесло течением. И это еще один признак приближающейся осени.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что одесситов обеспокоило облако смога непонятного происхождения, нависшее над городом.

Читайте также, как посреди солнечного ветреного дня 6 апреля 2022 на район Аркадии в Одессе опустился туман.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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