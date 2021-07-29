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Эпидемия коронавируса: ужесточение требований для въезда и хорошие новости для школ

Эпидемия коронавируса: ужесточение требований для въезда и хорошие новости для школ

В Украине намечается новый карантин. Пока ужесточили требования к въезжающим из-за границы. И облегчили жизнь школам. При определённых условиях им не понадобится переходить на дистанционное обучение.

Новости, связанные с эпидемией коронавируса в стране, вчера озвучили на заседании украинского Кабмина.

Для въезда в страну украинцы должны будут предоставить негативный ПЦР-тест или пройти самоизоляцию. На самоизоляции надо будет использовать приложение «Дія. Вдома».

Для вернувшихся из Индии и Российской федерации требования более строгие, потому что там много заболевших агрессивным штаммом “Дельта”. Для них обязательна самоизоляция длительностью 14 дней даже если ПЦР-тест отрицательный.

Но если человек привит от COVID-19 зарегистрированными в Украине вакцинами (даже первой дозой), самоизоляция и результаты ПЦР-теста не потребуются.

И хорошая новость для сотрудников школ, школьников и их близких. Теперь, если в школе 80% персонала, и более, вакцинированы от коронавируса, переходить на удаленное обучение необязательно, даже если регион находится в жёлтой, оранжевой и красной карантинной зонах.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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