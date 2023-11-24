На Одесщину надвигается мощный циклон: как готовятся к борьбе с непогодой

Об этом сообщили в Укргидрометцентре и ГУ ГСЧС в Одесской области.

В сообщении говорится, что 26-27 ноября возможны сильный мокрый снег и дождь, местами гололедица, ожидаются вьюги, снежные заносы, на дорогах гололедица.

Спасатели призывают быть осторожными в эти дни и соблюдать правила безопасности. Лучше не планировать дальние путешествия на это время.

Что синоптики прогнозируют в Одесской области

По прогнозам синоптиков, в Одесской области ожидаются сильные снегопады, прирост снежного покрова 20-30 см, местами 40-50 см, метели, снежные заносы и гололедица на дорогах. Кроме того, усиление ветра до 17-22 м/с в Одессе и до 25-30 м/с по области и в акватории Черного моря. Днем 26 ноября и ночью 27 ноября высота волн будет достигать 3-5 м.

Также предупреждают, что сложные погодные условия приведут к усложнению работы коммунальных и энергетических предприятий, прекращению работы морских портов, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах области.

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Какие меры принимает Одесская мэрия

В Одесском горсовете сообщили, что все службы и поставщики тепло-, водо- и энергоресурсов готовы к ухудшению погодных условий. Организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад.

По словам мэра Одессы, к расчистке и посыпке дорог готовы 104 единицы техники и 560 коммунальщиков. До уборки сваленных деревьев и веток — 7 единиц техники и 194 сотрудника Горзелентреста. Также Геннадий Труханов добавил:

В случае необходимости будут открыты муниципальные «Пункты незламності».

Также Труханов поручил проверить рабочее состояние генераторов в медицинских и социальных учреждениях, объектах критической инфраструктуры, а также наличие запаса горючего.