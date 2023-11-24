Погода в Одессе 25 ноября: как начнутся выходные

Снега больше не будет: какую зиму обещают метеорологи одесситам Аномально жаркие лето и осень этого года вновь напомнили о проблеме глобального потепления. О причинах длительного лета, угрозах изменения климата и прогнозах на зиму «Одесской жизни» рассказали специалисты учебно-научного гидрометеорологического института Одесского государственного экологического университета. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: прогноз на пятницу 24 ноября В пятницу, 24 ноября, объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 17 м/с. Также по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей в Одессе и области станет чуть теплее ночью — 2-4°C тепла в Одессе и от 1°C мороза до 4°C тепла в области. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 23 ноября: одесситов ожидает морозное утро В четверг, 23 ноября, одесситов ждут заморозки — столбики термометров ночью опустятся до 1-3°C. А на севере Одесской области ожидается до 6°C мороза. Также, по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в области завтра ожидаются порывы ветра до 15-17 м/с. ПОДРОБНЕЕ