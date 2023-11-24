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Погода в Одессе 25 ноября: как начнутся выходные

Погода в Одессе 25 ноября: как начнутся выходные

Завтра, 25 ноября, в Одессе пасмурно, утром и днем ​​умеренный дождь. В Одесской области будет облачно, ночью местами дождь. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение – ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

Прогноз погоды в Одессе 25 ноября

Облачно. Утром и днем ​​умеренный дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, во второй половине дня порывы, 15-20 м/с.

Температура ночью и днем 6-8°C.

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Прогноз погоды в Одесской области 25 ноября

Облачно. Ночью местами дождь. Утром и днем ​​небольшие осадки, местами умеренные, преимущественно в виде дождя.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, во второй половине дня местами порывы, 15-20 м/с.

Температура ночью и днем ​​3-8°C тепла, ночью на севере до 2°C мороза.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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