Погода в Одессе 25 ноября: как начнутся выходные

Завтра, 25 ноября, в Одессе пасмурно, утром и днем умеренный дождь. В Одесской области будет облачно, ночью местами дождь. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение – ожидаются порывы ветра до 20 м/с.
Прогноз погоды в Одессе 25 ноября
Облачно. Утром и днем умеренный дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, во второй половине дня порывы, 15-20 м/с.
Температура ночью и днем 6-8°C.
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Прогноз погоды в Одесской области 25 ноября
Облачно. Ночью местами дождь. Утром и днем небольшие осадки, местами умеренные, преимущественно в виде дождя.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, во второй половине дня местами порывы, 15-20 м/с.
Температура ночью и днем 3-8°C тепла, ночью на севере до 2°C мороза.
На автодорогах области видимость хорошая.