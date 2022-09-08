Украина сделала важный шаг, чтобы принять Экспо 2030 в Одессе

Наша страна официально предоставила досье в Международное выставочное бюро (BIE) для участия Одессы в отборе среди городов разных стран на проведение Экспо 2030.

Об этом сообщили на официальной странице Одессы как города-кандидата на проведение «ЭКСПО-2030».

Этот шаг является ключевым и обязательным для каждой страны-кандидата на этапе рассмотрения проекта и в процессе голосования.

Досье кандидата очерчивает масштабное видение проведения выставки, включая детали относительно запланированного места проведения, темы и прогнозы по количеству посетителей, финансированию и расходам.

Украина претендует на проведение Всемирной выставки в Одессе с 26 апреля по 14 октября 2030 под темой «Возрождение. Технологии. Будущее».

Что принесет выставка стране и городу, которые выберут для ее проведения:

Обеспечение стремительного экономического роста

Укрепление международных связей на самом высоком уровне

Создание новых рабочих мест

Создание инфраструктуры для раскрытия научно-технического потенциала украинцев

Создание IT-кластеров и мощных data-центров

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что Одесса «замахнулась» на проведение Всемирной выставки – она может преобразить город.

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