Як одеські школярі зможуть пройти пробне ЗНО?

Через збільшення захворюваності на коронавірусну інфекцію пробне ЗНО проведуть онлайн.

Про це вчора під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Уже сьогодні в Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, як пройти пробне тестування вдома.

Для цього потрібно 15 червня об 11:00 зайти у свій кабінет учасника пробного ЗНО, розміщеного на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови і літератури.

Виконати завдання тестового зошита. До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів. Отримати свій результат за тестування.

17 червня об 11:00 зайти у свій кабінет учасника пробного ЗНО і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з того навчального предмета, який ви обрали для проходження пробного ЗНО.

Упродовж двох днів виконати завдання тестового зошита. До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів. Отримати свій результат за тестування.

Під час роботи із тестовим зошитом намагайтеся дотримуватися часових меж і не відволікатися. Сервіс визначення результатів буде працювати з 11:00 15 червня до 18:00 19 червня.

Експерти Українського центру оцінювання освіти детально розберуть кожне завдання 4-х надпопулярних предметів, нададуть розгорнуті пояснення на всі запитання тестів з української мови і літератури, історії України, математики та англійської мови та порадять, як успішно скласти ЗНО у 2020 році.

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