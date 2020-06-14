Новости Одессы и Одесской области

Як одеські школярі зможуть пройти пробне ЗНО?

Як одеські школярі зможуть пройти пробне ЗНО?

Через збільшення захворюваності на коронавірусну інфекцію пробне ЗНО проведуть онлайн.

Про це вчора під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Уже сьогодні в Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, як пройти пробне тестування вдома.

Для цього потрібно 15 червня об 11:00 зайти у свій кабінет учасника пробного ЗНО, розміщеного на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти,  і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови і літератури.

Виконати завдання тестового зошита. До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів. Отримати свій результат за тестування.

17 червня об 11:00 зайти у свій кабінет учасника пробного ЗНО  і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з того навчального предмета, який ви обрали для проходження пробного ЗНО.

Упродовж двох днів виконати завдання тестового зошита. До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.  Отримати свій результат за тестування.

Під час роботи із тестовим зошитом  намагайтеся дотримуватися часових меж і не відволікатися. Сервіс визначення результатів буде працювати з 11:00 15 червня до 18:00 19 червня.

Експерти Українського центру оцінювання освіти детально розберуть кожне завдання 4-х надпопулярних предметів, нададуть розгорнуті пояснення на всі запитання тестів з української мови і літератури, історії України, математики та англійської мови та порадять, як успішно скласти ЗНО у 2020 році.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить