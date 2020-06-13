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Кино не будет: правительство не разрешило работу кинотеатров и пробное ВНО

Кино не будет: правительство не разрешило работу кинотеатров и пробное ВНО

Из-за коронавируса в Украине не разрешили открыть кинотеатры, а также отменили пробное внешнее независимое оценивание.

Такое решение принял Кабинет министров Украины, сообщил на брифинге в субботу, 13 июня министр здравоохранения Максим Степанов.

«Сегодня будет комиссия, чтобы посмотреть, что происходит в каждом регионе. На заседании правительства вчера были приняты решения: мы ограничили деятельность кинотеатров, они не открываются», – сказал Степанов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский перешел на особый режим работы, поскольку у его жены нашли коронавирус.

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