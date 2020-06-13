Кино не будет: правительство не разрешило работу кинотеатров и пробное ВНО

Свои ежедневные показы автокинотеатр начнет в пятницу, 22 мая, на паркинге отельного комплекса «ОК Одесса» (Гагаринское Плато, 5). Об этом сообщается на сайте Автокинотеатров Kinolife Cinema.

VII фестиваль искусства кино для детей и подростков Чилдрен Кинофест пройдет с 29 мая по 7 июня 2020 года. Его проведут в режиме онлайн на официальном сайте кинофестиваля. Все фильмы программы можно будет посмотреть бесплатно, в любое удобное для зрителей время. Победителя, по традиции, также выберут зрители, которые смогут проголосовать за полюбившуюся киноленту. В конкурсную

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