В Одессе 1800 лифтов нуждаются в ремонте

В Одессе у 1800 лифтов истек предельный срок эксплуатации, поэтому их нужно ремонтировать. Об этом стало известно на очередной сессии Одесского городского совета 3 мая.

На 18-й сессии Одесского горсовета стало известно, что почти треть лифтов Одессы нуждаются в ремонте. Капитальный ремонт одного лифта стоит 1,5 миллиона гривен. Для ремонта 1800 лифтов таким образом нужно 2,7 миллиарда гривен.

Следует отметить, что всего в Одессе 5366 лифтов, из которых за прошлые годы отремонтировали 2145 единиц.

Ремонт лифтов должна производить управляющая компания, об этом отметила директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских (на фото).

Депутаты Одесского городского совета внесли изменения в «Программу развития жилищного хозяйства г. Одессы на 2022-2026 годы», которой и предусмотрено проведение работ по ремонту лифтов до 2026 года.

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Фото: Одесский горсовет