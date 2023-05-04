Новости Одессы и Одесской области

В Одессе 1800 лифтов нуждаются в ремонте

В Одессе 1800 лифтов нуждаются в ремонте

В Одессе у 1800 лифтов истек предельный срок эксплуатации, поэтому их нужно ремонтировать. Об этом стало известно на очередной сессии Одесского городского совета 3 мая.

На 18-й сессии Одесского горсовета стало известно, что почти треть лифтов Одессы нуждаются в ремонте. Капитальный ремонт одного лифта стоит 1,5 миллиона гривен. Для ремонта 1800 лифтов таким образом нужно 2,7 миллиарда гривен.

Следует отметить, что всего в Одессе 5366 лифтов, из которых за прошлые годы отремонтировали 2145 единиц.

Ремонт лифтов должна производить управляющая компания, об этом отметила директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских (на фото).

Депутаты Одесского городского совета внесли изменения в «Программу развития жилищного хозяйства г. Одессы на 2022-2026 годы», которой и предусмотрено проведение работ по ремонту лифтов до 2026 года.

Читайте также:

Фото: Одесский горсовет

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить