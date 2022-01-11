Издатели газет попросили добавить подписку на прессу к услугам, доступным за деньги е-поддержки

Украинская Ассоциация Медиа Бизнеса обратилась к Премьер-министру и Министру культуры Украины с просьбой добавить подписку и покупку в розницу украинских печатных СМИ через сеть ПАО «Укрпочта» к перечню услуг, которые можно оплатить за счет государственной помощи привитым против covid-19 гражданам.

В ассоциации отмечают, что такой шаг позволит украинцам – особенно в сельской местности – использовать государственную помощь на доступ к ответственным источникам информации, которыми являются газеты, официально зарегистрированные СМИ и которым доверяют читатели.

В тоже время такой шаг станет поддержкой украинских независимых медиа, переживающих экономический кризис, вызванным эпидемией коронавируса и карантинными ограничениями.

Важно, что как и в случае с поддержкой книгоиздателей, кинотеатров и театров, возможность подписаться на прессу позволит гражданам направить деньги государственной поддержки исключительно на приобретение любимых медиа, что особо актуально в сельской местности.

По данным онлайн-анкетирования, проведенного Национальным союзом журналистов Украины в марте 2021 г. среди 150 редакторов газет, в течение года более 85% изданий потеряли рекламодателей, каждая третья газета сократила количество номеров или объем выпусков. Около 40% редакций отказались от новых проектов, почти 14% отправляли журналистов в неоплачиваемый отпуск. При этом нагрузка на работников редакций возросла в 55% редакций.

Национальный почтовый оператор АО «Укрпочта» поддерживает инициативу издателей прессы и готов к реализации масштабной государственной программы по поощрению вакцинации граждан: «Подписка на прессу – важная почтовая услуга, и наша разветвленная национальная сеть позволит каждому украинцу иметь возможность «конвертировать» помощь из «Дии» в доступ к газете, которой он доверяет, – отметил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Напомним, вакцинированные граждане в Украине получают от государства по тысяче гривен. Правда, потратить деньги можно лишь на определенные цели. Да и вообще, вопросов об этой выплате много. «Одесская жизнь» искала ответы на главные из них.

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