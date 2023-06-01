В Одессе ужасное убийство: женщину находили по частям (видео)

Сообщение об ужасном преступлении поступило в полицию ночью 30 мая 2023 года: на одной из улиц Одессы в мусорном контейнере обнаруженА голова женщины. Во время проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские обнаружили и остальные части тела женщины, разбросанных по другим мусорным контейнерам. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Менее чем через сутки после ужасной находки полицейские установили личность погибшей, место совершения преступления и разыскали и задержали убийцу.

Правоохранители установили, что погибшая – 60-летняя одесситка, которую накануне в квартире убил собственный сын.

Установлено, что во время ссоры 39-летний злоумышленник наносил матери множественные удары топором по голове, а когда та упала на пол, задушил ее. Убедившись, что женщина умерла, фигурант в ванной расчленил ее тело, расфасовал по пакетам и пошел домой. На следующий день он вернулся на место совершения преступления, забрал свертки и разложил их по свалкам на одной из соседних улиц.

Следователи уже сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, убийцу в Одесской областиприговорили к 7,5 годам тюрьмы.

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Фото и видео: ГУНП в Одесской области