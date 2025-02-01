Об этом сообщили в компании НЭК “Укрэнерго”.

В сообщении говорится, что в связи с ракетной атакой введены аварийные отключения в областях:

Харьковской;

Сумской;

Полтавской;

Донецкой;

Днепропетровской;

Запорожской;

Кировоградской.

На данный момент, об отключениях света в Одессе и области ничего не сообщалось.

Напомним, что прошлым вечером, в последний день января, исторический центр Одессы подвергся мощному обстрелу. Пострадали люди, повреждены многие памятники архитектуры: отель, музеи, филармония.

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