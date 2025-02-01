Об этом сообщили в компании НЭК “Укрэнерго”.
В сообщении говорится, что в связи с ракетной атакой введены аварийные отключения в областях:
- Харьковской;
- Сумской;
- Полтавской;
- Донецкой;
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Кировоградской.
На данный момент, об отключениях света в Одессе и области ничего не сообщалось.
Напомним, что прошлым вечером, в последний день января, исторический центр Одессы подвергся мощному обстрелу. Пострадали люди, повреждены многие памятники архитектуры: отель, музеи, филармония.
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