Про це повідомили в компанії НЕК “Укренерго”.
У повідомленні говориться, що в зв’язку з ракетною атакою застосовані аварійні відключення в областях:
- Харківській;
- Сумській;
- Полтавській;
- Донецькій;
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Кіровоградській.
Наразі, про відключення світла в Одесі та області нічого не повідомлялося.
Нагадаємо, що минулого вечора, в останній день січня, історичний центр Одеси зазнав потужного обстрілу. Постраждали люди, пошкоджено багато пам’яток архітектури: готель, музеї, філармонія.
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