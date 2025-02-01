відключення світла
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Про це повідомили в компанії НЕК “Укренерго”.

У повідомленні говориться, що в зв’язку з ракетною атакою застосовані аварійні відключення в областях:

  • Харківській;
  • Сумській;
  • Полтавській;
  • Донецькій;
  • Дніпропетровській; 
  • Запорізькій; 
  • Кіровоградській. 

Наразі, про відключення світла в Одесі та області нічого не повідомлялося.

Нагадаємо, що минулого вечора, в останній день січня, історичний центр Одеси зазнав потужного обстрілу. Постраждали люди, пошкоджено багато пам’яток архітектури: готель, музеї, філармонія.

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