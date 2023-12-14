Путин высказался об Одессе и сказал, когда закончится война: что еще наговорил диктатор

Чья Одесса и когда наступит мир

Выступление путина 14 декабря 2023 года было посвящено итогам года для россии.

Войну рашистский вождь назвал трагедией, похожей на гражданскую войну. А Одессу вообще записал в российские города. А еще диктатор похвастался, что его рабы уничтожили всю военную технику, которую страны Запада предоставили Украине как помощь.

По мнению путина, война в Украине, которая продолжается с февраля 2022 года, является «трагедией», похожей на гражданскую войну. Но мир наступит, только когда россия достигнет своих целей — а именно какой-то призрачной «денацификации» Украины. Путину не нравится, что в Украине с уважением относятся к политику и историческому деятелю прошлого столетия Степану Бандере. И чтобы так не происходило и дальше, он готов убить сотни тысяч собственных солдат и превратить в прах десятки украинских городов.

«Эти цели не меняются. Украинские власти не соглашались с тем, что денацификация нужна. А как может не быть нужно, когда нацист, Бандера, возведен в ранг национального героя? Когда глава Киевской администрации аплодирует солдату СС на глазах у всего мира? Актуально вопрос денацификации. Все, что обещали «западники», Украина получила. Но мы все разрушили», –

сказал путин.

Еще главный рашист сказал, что в его стране мобилизация не нужна — рабов «мобиков», и наемников зэков, которые должны убивать украинцев, ему хватает.

Сначала в раше мобилизовали 300 тысяч «замечательных бойцов». А потом к ним добавилось еще и 486 тысяч «контрактников». Относительно того, когда вся эта толпа вернется из Украины домой, пути промолчали.

Российская экономика «цветет и пахнет»

Путин также заявил, что российская экономика растет в условиях санкций, введенных Западом в ответ на вторжение в Украину.

«Мы отыграли падение прошлогодней осенью, и сделали серьезный шаг вперед. Инфляция, к сожалению, выросла, но Центробанк принимает все необходимые меры. Растет промышленное производство. Особенно положительным является рост инвестиций. Российская банковская система стабильна, банки наращивают доходы», –

заявил путин.

Ну и еще пообещал рост зарплаты у россиян – на 8% по стране. Похвастался и самым низким уровнем безработицы за всю историю – 2,9%. Пообещал, когда его снова изберут главным рашистом, повысить минимальную зарплату 18%.

Диктатор похвастался, что «Запас прочности российской экономики достаточен для движения вперед».

Что на самом деле?

Заявления путина о войне в Украине и состоянии российской экономики противоречивы. С одной стороны, он называет войну «трагедией» и уверяет, что мир наступит, когда россия достигнет своих целей. С другой стороны, он продолжает говорить о «денацификации» Украины, которая является не более чем пропагандистским штампом.

Заявления путина о состоянии российской экономики также манипулятивны. Общая прибыль русских компаний может возрастать, но в неких отраслях это полная катастрофа. Да, даже доходы от добычи полезных ископаемых упали еще больше, на 51%, поскольку санкции ударили по ключевым производителям сектора. А ведь это главный источник доходов российского бюджета. В технологическом секторе, откуда массово ушли западные компании, прибыль снизилась на 48 процентов.

Поэтому такие заявления российского диктатора о войне в Украине и состоянии российской экономики являются очередной попыткой отвлечь внимание от реальных проблем, с которыми сталкивается россия.