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Одесские атланты теперь красуются на стиральных машинах (фотофакт)

Одесские атланты теперь красуются на стиральных машинах (фотофакт)

Одесские атланты на Греческой площади теперь получили (вероятно, подарок к Новому году) новую основу: их могучие торсы теперь установлены на… стиральных машинах.

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Сравнительно молодые атланты на Греческой площади, изваянные в огромных размерах, теперь установлены на новейшей технике, а именно: на стиральных машинах. Такой вот рекламный эксклюзив, выполненный в мега-размерах, у нас получился.

Об этих атлантах «Одесская жизнь» уже рассказывала. Тогда же мы обратили внимание, что наши мега-атланты (стояли они тогда на обычной основе) обогащены ликбезно-архитектурной надписью «Це атланти». Эта «шпаргалка» умиляла (во всех смыслах) и одесситов, и гостей города.

Атланты на Греческой площади8

Так атланты выглядели еще недавно

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Теперь основа в виде кубов исчезла, надпись тоже, а вот умиление (снова-таки, во всех смыслах) осталось, даже увеличилось. Потому как атлантов теперь установили на стиральных машинах. Ну в самом деле, не просто же им, гигантам, стоять: пусть поработают рекламой во свою мощь.

Как оно смотрится в результате – судите сами:

Атланты на Греческой площади
Атланты на Греческой площади2
Атланты на Греческой площади3
Атланты на Греческой площади4
Атланты на Греческой площади5
Атланты на Греческой площади7

Меня вот только беспокоит один момент. Неподалеку от атлантов установлены и кариатиды. Тоже из новых и тоже мега. Какие рекламные преобразования ожидают этих дам?

Еще больше интересного об одесской Греческой площади:

Фото автора

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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