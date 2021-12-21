Одесские атланты теперь красуются на стиральных машинах (фотофакт)

Одесские атланты на Греческой площади теперь получили (вероятно, подарок к Новому году) новую основу: их могучие торсы теперь установлены на… стиральных машинах.

Сравнительно молодые атланты на Греческой площади, изваянные в огромных размерах, теперь установлены на новейшей технике, а именно: на стиральных машинах. Такой вот рекламный эксклюзив, выполненный в мега-размерах, у нас получился.

Об этих атлантах «Одесская жизнь» уже рассказывала. Тогда же мы обратили внимание, что наши мега-атланты (стояли они тогда на обычной основе) обогащены ликбезно-архитектурной надписью «Це атланти». Эта «шпаргалка» умиляла (во всех смыслах) и одесситов, и гостей города.

Теперь основа в виде кубов исчезла, надпись тоже, а вот умиление (снова-таки, во всех смыслах) осталось, даже увеличилось. Потому как атлантов теперь установили на стиральных машинах. Ну в самом деле, не просто же им, гигантам, стоять: пусть поработают рекламой во свою мощь.

Как оно смотрится в результате – судите сами:

Меня вот только беспокоит один момент. Неподалеку от атлантов установлены и кариатиды. Тоже из новых и тоже мега. Какие рекламные преобразования ожидают этих дам?

Еще больше интересного об одесской Греческой площади:

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