Про це повідомив на засіданні директор з комерційної роботи та логістики компанії-перевізника «Укрзалізниця» Тимофей Мураховський.
«Виконано два рейси 18 та 26 березня з порту «Чорноморськ» до порту «Батуми», а наступного тижня планується третій рейс», – зазначив він.
За словами Мураховського, проект реалізується за участю судноплавної компанії «Укрферрі» (Одеса) та дочірньої компанії АТ «Укрзалізниця» UZ Cargo Poland (Варшава).
Також він відзначив, що перші рейси у березні були виконані в режимі інформаційної тиші та закликав бізнес активніше долучатися до цієї діяльності.
Нагадаємо, що паромне сполучення Чорноморськ – Батуми було призупинено з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.
У червні минулого року судноплавна компанія «Укрферрі» анонсувала відновлення паромного сполучення «Чорноморськ – Батуми» з 9 липня 2024 року, але цього не відбулось.
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Джерело: Інтерфакс-Україна