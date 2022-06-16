Новости Одессы и Одесской области

Паром в Румынию через Дунай будет ходить чаще

Паром в Румынию через Дунай будет ходить чаще

Паромная переправа через Дунай из Одесской области в Румынию «Орловка — Исакча» возобновляет довоенный интервал движения паромов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает ООО «Паромный комплекс Орловка». 

В начале марта в связи с российской военной агрессией паромная линия Орловка – Исакча, перевозящая пассажиров и автотранспорт, перешла на график работы с интервалом раз в три часа.

Сейчас довоенный график перевозок восстанавливается.

Паромный комплекс Орловка (Украина) совместно с Navrom Bak (Румыния) с этой недели увеличили количество рейсов на международной паромной линии «Orlivka UA — Isaac RO». Теперь время ожидания парома сократилось с трех до полутора часов.

Отправляться паром будет по следующему графику:

  • в 00:00;
  • 01:30;
  • 03:00;
  • 04:30;
  • 06:00;
  • 07:30;
  • 10:30;
  • 12:00;
  • 13:30;
  • 15:00;
  • 16:30;
  • 18:00;
  • 19:30;
  • 21:00;
  • 22:30.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в марте 2022 гола, в связи с продолжающейся военной агрессией Российский Федерации, на паромной линии Орловка (UA) — Исакча (RO) был введен бесплатный проезд для всех пешеходов и пассажиров транспортных средств.

Оплата производится только за само транспортное средство

Фото: «Ізмаїл. Сіті»

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить