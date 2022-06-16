Паром в Румынию через Дунай будет ходить чаще

Паромная переправа через Дунай из Одесской области в Румынию «Орловка — Исакча» возобновляет довоенный интервал движения паромов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает ООО «Паромный комплекс Орловка».
В начале марта в связи с российской военной агрессией паромная линия Орловка – Исакча, перевозящая пассажиров и автотранспорт, перешла на график работы с интервалом раз в три часа.
Сейчас довоенный график перевозок восстанавливается.
Паромный комплекс Орловка (Украина) совместно с Navrom Bak (Румыния) с этой недели увеличили количество рейсов на международной паромной линии «Orlivka UA — Isaac RO». Теперь время ожидания парома сократилось с трех до полутора часов.
Отправляться паром будет по следующему графику:
- в 00:00;
- 01:30;
- 03:00;
- 04:30;
- 06:00;
- 07:30;
- 10:30;
- 12:00;
- 13:30;
- 15:00;
- 16:30;
- 18:00;
- 19:30;
- 21:00;
- 22:30.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в марте 2022 гола, в связи с продолжающейся военной агрессией Российский Федерации, на паромной линии Орловка (UA) — Исакча (RO) был введен бесплатный проезд для всех пешеходов и пассажиров транспортных средств.
Оплата производится только за само транспортное средство
Фото: «Ізмаїл. Сіті»