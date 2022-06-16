Паром в Румынию через Дунай будет ходить чаще

Паромная переправа через Дунай из Одесской области в Румынию «Орловка — Исакча» возобновляет довоенный интервал движения паромов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает ООО «Паромный комплекс Орловка».

В начале марта в связи с российской военной агрессией паромная линия Орловка – Исакча, перевозящая пассажиров и автотранспорт, перешла на график работы с интервалом раз в три часа.

Сейчас довоенный график перевозок восстанавливается.

Паромный комплекс Орловка (Украина) совместно с Navrom Bak (Румыния) с этой недели увеличили количество рейсов на международной паромной линии «Orlivka UA — Isaac RO». Теперь время ожидания парома сократилось с трех до полутора часов.

Отправляться паром будет по следующему графику:

в 00:00;

01:30;

03:00;

04:30;

06:00;

07:30;

10:30;

12:00;

13:30;

15:00;

16:30;

18:00;

19:30;

21:00;

22:30.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в марте 2022 гола, в связи с продолжающейся военной агрессией Российский Федерации, на паромной линии Орловка (UA) — Исакча (RO) был введен бесплатный проезд для всех пешеходов и пассажиров транспортных средств.

Оплата производится только за само транспортное средство

Фото: «Ізмаїл. Сіті»