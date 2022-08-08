Из порта «Южный» вышло первое с начала войны судно (фото)

Как сообщает Мининфраструкруры Украины, балкер Sacura направляется в Италию.

Судно объединилось в караван с балкером Arizona, отправившимся из порта «Черноморск» в Турцию. На борту обоих судов 60 тыс. тонн агропродукции.

«Сегодня к реализации Инициативы полноценно привлечен крупнейший украинский порт – «Южный». Таким образом, все порты Большой Одессы задействованы для экспорта агропродукции.

Наша цель – наращивание перевалки в портах. В течение двух недель планируем выйти на объем перевалки 3-5 судов в сутки.

Работаем с гарантами договоренностей, чтобы «зерновой коридор» работал бесперебойно и были соблюдены все требования к судоходству»,