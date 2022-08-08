Из порта «Южный» вышло первое с начала войны судно (фото)

Сегодня утром, 8 августа 2022 года, из порта «Южный» Одесской области отправлено первое с начала войны в Украине судно с продовольствием в ходе реализации «зерновой инициативы».
Как сообщает Мининфраструкруры Украины, балкер Sacura направляется в Италию.
Судно объединилось в караван с балкером Arizona, отправившимся из порта «Черноморск» в Турцию. На борту обоих судов 60 тыс. тонн агропродукции.
«Сегодня к реализации Инициативы полноценно привлечен крупнейший украинский порт – «Южный». Таким образом, все порты Большой Одессы задействованы для экспорта агропродукции.
Наша цель – наращивание перевалки в портах. В течение двух недель планируем выйти на объем перевалки 3-5 судов в сутки.
Работаем с гарантами договоренностей, чтобы «зерновой коридор» работал бесперебойно и были соблюдены все требования к судоходству»,
– прокомментировал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Учитывая отправленные сегодня суда, в рамках реализации договоренностей о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» уже вышли 8 судов с украинской агропродукцией.
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Фото с Facebook-страницы Мининфраструкруры Украины