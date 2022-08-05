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Из одесских портов вышли еще 3 сухогруза с украинским зерном

Из одесских портов вышли еще 3 сухогруза с украинским зерном

Сегодня утром, 5 августа 2022 года, из портов Одессы и Черноморска вышел первый караван с украинским зерном в рамках реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания.
Сухогруз Navistar выдвинулся из порта Одессы, а суда Rojen и Polarnet – из соседнего Черноморска.

Как сообщает Мининфраструктуры Украины, на борту трех балкеров Navi Star, Rojen и Polarnet 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется покупателям в Турции, Великобритании и Ирландии.

«Сегодняшним караваном полноценно запускаем «зерновую инициативу» в порту «Черноморск».

Рассчитываем, что гарантии безопасности наших партнеров из ООН и Турции будут работать и дальше, а экспорт продовольствия из наших портов станет стабильным и прогнозируемым для всех участников рынка…

Наша цель – 3 и более млн тонн агропродукции ежемесячно из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный»,

– прокомментировал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

судно с зерном

По его словам, планируется обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц.

Также украинские порты получают заявки на судовладельцев, которые готовы заходить в наши порты под загрузку. Начало работы с ними позволит запустить работу портов как на выход, так и на запад под загрузку.

Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозит 26 тыс. тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

Судно прошло по морскому коридору и 3 августа в Стамбуле успешно прошло проверку инспекционной группой.

Фото с Facebook-страницы Мининфраструктуры Украины

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Редакция ПРОФИЛЬ

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