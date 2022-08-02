Судно, вышедшее из порта Одессы, успешно миновало «зерновой коридор»

Первое судно, которое в понедельник, 1 августа 2022 года, вышло из Одесского порта, успешно прошло по «зерновому коридору».

Об этом сообщили в координационном центре в Стамбуле, пишет Телеграм-канал «Одесская жизнь».

В настоящее время судно движется в Стамбул, куда прибудет в полночь. После этого его присмотрят представители ООН и трех государств-участников проекта.

Напомним, утром, понедельника, 1 августа, из порта Одессы вышел первый зерновоз в рамках реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания. Это первое судно, покинувшее одесский порт с начала войны.

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт в Ливане с 26 тыс. тонн украинской кукурузы.

По информации Мининфраструктуры, в портах Большой Одессы уже ждут свою очередь еще 16 судов.

Как сообщалось, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

Также стало известно, как будет выглядеть «зерновой коридор» из черноморских портов.