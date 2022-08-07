Из одесских портов отправился второй караван с продовольствием: что и куда везут

Утром 7 августа из портов «Одесса» и «Черноморск» вышел второй караван с украинским продовольствием — 3 судна из Черноморска и еще одно из Одессы.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

На борту четырех балкеров MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY и RIVA WIND почти 170 тыс. тонн агропродукции.

После отработки портами организации первого каравана постепенно выходим на большие масштабные работы. Планируем уже в ближайшее время обеспечить способность портов обрабатывать не менее 100 судов в месяц. Также в скором времени планируем полноценно присоединить к реализации Инициативы порт «Южный». Рассчитываем, что благодаря этому сможем отправлять покупателям еще большие караваны судов, по меньшей мере, до 3 миллионов тонн в месяц,

– прокомментировал Александр Кубраков, Министр инфраструктуры Украины.

Суда направляются в порты Италии, Китая и Турции.

Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

В рамках реализации договоренностей с грузом украинской кукурузы уже было отправлено 4 судна: RAZONI, NAVI STAR, ROJEN и POLARNET. Они перевозят более 80 тысяч тонн кукурузы.