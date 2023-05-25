Новости Одессы и Одесской области

106 украинских защитников вернулись домой из плена: подробности (видео)

106 украинских защитников вернулись домой из плена: подробности (видео)

Из российского плена сегодня домой вернули 106 украинских военных, которых обменяли взятых в плен оккупантов. 

Среди освобожденных украинцев – восемь офицеров, 98 солдат и сержантов. Все они защищали Украину на Бахмутском направлении. А 68 из них считались пропавшими без вести, сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

98 военных проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, в том числе 21 служат в территориальной обороне. Кроме того, домой вернулись семеро пограничников и один военнослужащий Государственной специальной службы транспорта.

У семерых освобожденных воинов различные травмы: пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы. Также есть воины с обострившимися хроническими заболеваниями.

Самому старшему уже исполнилось 59 лет, младшему – 21 год.

Всего по состоянию на сегодня в результате обмена домой вернулись 2430 человек, в том числе 139 гражданских.

В плену находится еще много наших соотечественников. По всем городам Украины и мира регулярно проходят акции для привлечения мировой общественности к этому вопросу. Одесситы тоже не стоят в стороне, ведь наши земляки сегодня также пребывают в российском плену.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить