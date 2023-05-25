106 украинских защитников вернулись домой из плена: подробности (видео)

Из российского плена сегодня домой вернули 106 украинских военных, которых обменяли взятых в плен оккупантов.

Среди освобожденных украинцев – восемь офицеров, 98 солдат и сержантов. Все они защищали Украину на Бахмутском направлении. А 68 из них считались пропавшими без вести, сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.



98 военных проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, в том числе 21 служат в территориальной обороне. Кроме того, домой вернулись семеро пограничников и один военнослужащий Государственной специальной службы транспорта.

У семерых освобожденных воинов различные травмы: пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы. Также есть воины с обострившимися хроническими заболеваниями.

Самому старшему уже исполнилось 59 лет, младшему – 21 год.

Всего по состоянию на сегодня в результате обмена домой вернулись 2430 человек, в том числе 139 гражданских.

В плену находится еще много наших соотечественников. По всем городам Украины и мира регулярно проходят акции для привлечения мировой общественности к этому вопросу. Одесситы тоже не стоят в стороне, ведь наши земляки сегодня также пребывают в российском плену.

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