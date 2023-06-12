З полону повернули ще 95 українських бійців: серед них – захисники Зміїного

У неділю, 11 червня 2023 року, Україна повернула додому з російського полону 95 своїх захисників. Серед них – двоє прикордонників з Одеської області, які захищали острів Зміїний.

Як повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених із полону 51 представник ЗСУ (зокрема 15 тероборонців), 29 нацгвардійців, 11 прикордонників та четверо військових моряків. Усі звільнені – чоловіки. Серед них двоє офіцерів, решта – рядовий та сержантський склад.

«Обмін став можливим завдяки складним переговорам, які проводить Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Зокрема, вдалося повернути захисників, які перебували у полоні у ПВК «вагнер» та підрозділи «ахмат», – зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що цього разу повернуто з полону захисники Маріуполя (у тому числі «Азовсталі») та острова Зміїного.

Також додому вирушили полонені із ЧАЕС. 27 захисників захищали донецький нвпрямок (з них п’ятеро з-під міста Бахмута). Є захисники харківського, запорізького, херсонського, луганського та сумського напрямів.

А за інформацією групи «Захисники Зміїного», з полону повернулися прикордонники Олександр Компанієць та Євген Котляренко. Обидва військові – мешканці міста Кілія Одеської області.

Нагадаємо, 25 травня 2023 року Україна повернула з російського полону 106 осіб, серед яких 68 вважалися зниклими безвісти.

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Фото з Телеграм-каналу Андрія Єрмака