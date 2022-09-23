Масштабный обмен пленниками: как это было? (видео)

21 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен пленными. Домой вернулись 215 украинских героев: военные, пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, бойцы ТРО и таможенники. Среди уволенных было 108 бойцов полка «Азов».

Обмен пленными проходил в несколько этапов и на разных локациях. 200 из 215 украинских защитников обменяли на кума Путина, бывшего нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

«С начала нам предлагали вернуть 50 наших людей в обмен на одного из находившихся в СИЗО СБУ. Мы говорили, настаивали, и число 50 выросло до 200», – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Еще 5 героев-командиров «Азовстали» обменяли на 55 российских пленных. Это наши защитники Сергей Волынский (Волина), Денис Прокопенко (Редис), Денис Шлега, Олег Хоменко (Азов) и Святослав Паламарь (Калина).

«Хочу поблагодарить всех защитников Украины, которые прямо сейчас, прямо в этот день, просто в этот час выполняют свои задачи на боевых постах, которые воюют за нашу Украину», – сказал освобожденный из плена Святослав Паламарь, заместитель командира полка «Азов» Нацгвардии Украины.

Увольнение 5 командиров «Азова» – результат личных договоренностей Зеленского и Эрдогана. Сейчас эти военнослужащие находятся в Турции под личными гарантиями президента Турции.

Посредством принца Саудовской Аравии из российского плена также освободили 10 иностранцев, воевавших за Украину. Среди них – британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, которым в самопровозглашении ДНР угрожала смертная казнь.

Также уволены еще два украинских бойца, которых угрожали казнить. Это Константин Никитенко (Фокс) и Николай Кущ (Фрост).

Из плена также вернули знаменитого фотографа из «Азовстали» Дмитрия Казацкого (Орест), командующего 1-м батальоном морской пехоты Евгения Бову, председателя патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина, медика Марьяну Мамонову, которая вскоре станет мамой, и медика Екатерину Полищук ), которую называют «голосом «Азовстали».

Этот обмен – большая победа Украины, но в плену у рашистов до сих пор остаются несколько тысяч украинцев.

«Мы помним обо всех наших людях. И стараемся спасти каждого украинца. В этом смысл Украины, наша суть. И этим мы отличаемся от неприятеля. Мы ценим каждую жизнь и обязательно сделаем все, чтобы спасти всех, кто находится в плену», – заявил Владимир Зеленский.