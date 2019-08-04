Одесский парк Шевченко и Ланжерон можно теперь увидеть в самом неожиданном ракурсе

Парк им. Т.Г.Шевченко, пляж «Ланжерон»… Казалось бы, что может быть более знакомым одесситам? Не торопитесь. Когда я открыла только-только изданный краеведческий альбом одесского журналиста, создателя проекта «Старая Одесса в фото» Евгения Волокина и краеведа и коллекционера Анатолия Дроздовского «История парка имени Т.Г. Шевченко и пляжа «Ланжерон», мне показалось, что это совершенно незнакомые места.

Как эпохи вписывали в старый парк свои страницы

Презентация нового альбома прошла на фестивале «Зеленая волна», а все увиденное и услышанное показалось неожиданным не случайно: представленные фото и статьи-комментарии историков и краеведов, которые собраны в этом альбоме, во многом уникальны. Зачастую фотографии из коллекции авторов альбома и те, которые были ими собраны во время работы, мы с вами вообще видим впервые.

Так уж получилось: каждая власть по-своему увековечивала в парке свои «устои», вот и вышло, что мы смотрим на старые фото — и не понимаем, о чем или о ком идет речь. А речь идет все о том же — как эпохи вписывали в старый парк и пляж «Ланжерон» свои страницы.

Как рассказывают авторы альбома, только одних памятников Сталину в нем было пять штук, имелись в парке в свое время и две площади — имени Дзержинского и все того же Сталина. И вот что самое удивительное: краеведы до сих спорят, где именно они располагались в парке.

Более 300 уникальных фотографий и документов, опубликованных в книге, показывают жизнь парка в разные годы его существования. Чего здесь только не было! Как только, к примеру, не переименовывалась Александровская колонна, какие только памятники не возводились и не сносились потом со своих «насиженных» мест! Здесь в 20-е годы прошлого века был даже памятник, который установили караимы в честь погибших в 1854 году русских воинов.

Только факты

Работа над альбомом шла более полугода. В ходе этой работы у авторов были и неожиданные открытия, и почти невероятные находки, и понимание, что не все белые пятна, связанные с парком, можно сегодня заполнить точной информацией.

Не обходилось и без казусов. Так, как рассказывает Евгений, есть в парке старый-старый дуб:

— Табличка возле него гласит, что он был высажен императором Александром в честь открытия парка. Да, был и император, и дуб высаживал. Только то дерево, которое мы видим сегодня, к дубу императора никакого отношения не имеет…

Главный принцип, положенный в основу работы над новым альбомом, такой же, что над другими изданиями проекта — только факты. Бывает, что отыскивается уникальное по редкости фото, но нет точных сведений, какое это именно место. И пока оно не будет установлено, никакие исторические выводы не делаются. «Никакой подмены понятий», — вот, собственно, так звучит девиз и проекта «Старая Одесса в фото», и нового альбома.

Прабабушка на фоне…

Эту книгу нужно не только разглядывать (а фото так и притягивают!), но и читать. Потому что собрана поистине уникальная информация, при этом, повторюсь, только та, которая соответствует действительности, а не по принципу «а я вот слышал…» или «мне кажется». Кроме того, как подчеркивают авторы издания, они никогда не берут для альбома фотографии, которых теперь так много на просторах Интернета.

Авторы уже задумываются над новой (конечно же, одесской) темой для очередных изданий. И, как обычно, просят одесситов поделиться с проектом фотографиями из своих семейных архивов: их отсканируют и вернут с благодарностью. Потому что милое лицо вашей пра-прабабушки на старом фото может оказаться настоящим открытием для истории Одессы: ведь ее могли сфотографировать на фоне здания или памятника, о котором то ли горячие споры ведутся, то ли вообще уже все забыли…

Фото автора