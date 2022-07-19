Итоги вторника, 19 июля, в Одесской области: 7 ракет по селу и как Дунай спасет 2 озера (видео)

В ночь на вторник, 19 июля 2022 года, враг нанес очередной ракетный удар по территории Одесской области. Об этом напомнил в своем вечернем видеообращении глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Марченко напомнил, что по одному из сел области (речь идет о селе Дачное – ред.) было выпущено семь ракет. Пострадали шесть человек. Разрушены три жилых дома, повреждено еще несколько домов и объектов инфраструктуры.

При этом глава ОВА подчеркнул, что человеческих жертв удалось избежать благодаря тому, что местные жители при сигнале тревоги скрылись в убежищах. И поэтому, напомнил он, следует помнить о правилах безопасности во время воздушной тревоги.

Также Максим Марченко рассказал, что комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о выделении средств из экологического фонда для финансирования принудительного пополнения озер Катлабух и Китай водой из реки Дунай. Это позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе и решит проблему пересыхания прилегающих рек и озер, полагает глава ОВА.

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