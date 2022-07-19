Новости Одессы и Одесской области

Ночной ракетный удар по Одесщине: сгоревшие и разрушенные дома, раненые (фото)

Ночной ракетный удар по Одесщине: сгоревшие и разрушенные дома, раненые (фото)

В ночь с 18 на 19 апреля подвергли массированному ракетному обстрелу населенный пункт в Одесской области. Ранения получили 6 местных жителей, несколько домов сгорели, еще несколько полностью разрушены.

Об этом говорится в официальном сообщении Оперативного командования «Юг».

По информации военных враг коварно ударил по Одесщине ракетами ночью. 7 крылатых ракет типа «Калибр» были выпущенные из акватории Черного моря.

Одну из них сбили силы противовоздушной обороны, шесть попали по мирному поселку.

В результате попадания произошло разрушение и возгорание 3 частных домов и 2 дворовых сооружений. Повреждения получили еще несколько частных усадеб, автомобили, школа, дом культуры.

Пострадали 6 человек, среди которых 1 ребенок. Пожар на площади 300 кв. оперативно ликвидирован. Привлекалось 95 спасателей, 16 единиц техники.

ракетный удар по селу 18 июля
ракетный удар по селу 18 июля
ракетный удар по селу 18 июля
ракетный удар по селу 18 июля
ракетный удар по селу 18 июля
ракетный удар по селу 18 июля
ракетный удар по селу 18 июля
ракетный удар по селу 18 июля
ракетный удар по селу 18 июля
ракетный удар по селу 18 июля
ракетный удар по селу 18 июля
ракетный удар по селу 18 июля
ракетный удар по селу 18 июля
ракетный удар по селу 18 июля

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что 18 июля российские агрессоры уже второй раз за сутки обстреляли ракетами территорию Одесской области. На этот раз все прилеты пришлись в одно из сел.

При первом обстреле пострадали военный объект и мост через Днестровский лиман.

Фото: ОК «ЮГ»,»Суспільне. Одеса»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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