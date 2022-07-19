Воздушная тревога: легко ли одесситам соблюдать нужные правила? (видео)

После участившихся в последнее время ракетных ударов по Одессе и Одесской области в Одесской областной военной администрации (ОВА) сочли нужным напомнить местным жителям о правилах поведения во время воздушной тревоги.

Соответствующее видеообращение опубликовано сегодня, 19 июля, на странице ОВА в Facebook.

Одесситов призывают не игнорировать сигналы тревоги

Как сообщают в ОВА, проанализировав последствия ракетных ударов по Одессе и области, выяснилось, что люди, которые соблюдали соответствующие правила поведения во время сигнала воздушная тревога, остались живы.

«Но, к сожалению, многие до сих пор продолжают игнорировать угрозу и пренебрегать предупреждениями и не реагируют на сигнал воздушной тревоги. Поэтому в связи с увеличением ракетных ударов по жилым кварталам и объектам критической инфраструктуры, Одесская областная военная администрация обращается к вам с просьбой соблюдать правила поведения во время сигнала «Воздушная тревога». Особенно в местах скопления людей»,

– говорится в сообщении.

Также в ОВА напоминают, что после сигнала тревоги необходимо двигаться «в противоположном направлении от многоэтажек и промышленных объектов» и ни в коем случае не оставаться в помещениях, особенно на верхних этажах, в торговых центрах и прочих местах массового скопления людей.

Кроме того, руководству как крупных ТЦ, так и сетевых супермаркетов и других предприятий, оказывающих услуги населению, рекомендовано неукоснительно соблюдать приказ «О некоторых вопросах гражданской защиты населения в условиях правового режима военного положения», а именно – прекращать работу во время сигнала воздушной тревоги. В ОВА отмечают, что сегодня имеют место единичные случаи невыполнения требований указанного приказа субъектами хозяйствования.

Также руководству торговых центров рекомендовано следить за тем, чтобы при тревоге посетители могли проследовать в ближайшее укрытие, на расстояние не менее 150 метров от здания, а не толпились возле входа (как это, отметим, можно повсеместно наблюдать в настоящее время).

Одесситы: и рады бы укрыться, но где?

В то же время жители Одессы и области оставили под данной публикацией весьма показательные комментарии.

Так, многие отмечают, что при всем желании проследовать в убежище, идти людям попросту некуда. Приводим некоторые из них:

Повесили объявление о двух бомбоубежищах, чтобы до них дойти надо минимум 30 минут и идти между высотками (выгнали с магазина, кругом дома) и где идти? Где эти укрытия? У нас в райцентре предлагают подвалы учреждений, без вентиляции, без второго выхода, то есть братские могилы. Большое спасибо, «позаботились»; Мне «нравятся» эти указания прятаться. А что делать, если в пятиэтажке нет бомбоубежища, а до ближайшего 15 минут бежать? Остается в коридоре прятаться, а что – оно поможет при прямом попадании? А куда идти? В помещении нельзя – завалит, на улице нельзя – осколки, бомбоубежищ нет. Очень интересно. Как не игнорировать тревогу? Вот что делать??? А что делать ночью, в комендантский час? Спальный район, до бомбоубежища два километра. Разъясните пожалуйста! Куда прятаться? В большинстве общин нет никаких укрытий и никто ничего не делает! Советы хорошие, но у большинства домов даже нет подземных паркингов, которые можно было бы использовать в качестве хранилищ. Вместе с тем мало где есть открытое место, где рядом не стояли бы дома. Остается использовать только правило двух стен.

В ответ в ОВА представили интересную карту убежищ по Одессе.

Но насколько эта карта соответствует действительности? Сейчас это пытается выяснить «Одесская жизнь» – наш корреспондент готовит соответствующий материал.

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