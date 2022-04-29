Итоги дня в Одессе: на море стреляли, технику отремонтирует Болгария, головы громад чудят

29 апреля в Одессе прошло относительно спокойно. Обстрелов не было. А стреляющий корабль оказался украинским на учениях.

Утром одесситов всполошил военный корабль недалеко от берега, который еще и стрельбу вел из орудий. Но, как выяснилось, это было украинское судно, которое участвовало в учениях.

Вечером начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко также рассказал, что договорился с болгарским консулом в Одессе о ремонте украинской военной техники в Болгарии.

Также Максим Марченко напомнил о своем распоряжении про продленный комендантский час, который начнется вечером 1 мая, полностью включит в себя сутки 2 мая и завершится в 5 утра 3 мая.

А еще руководитель ОВА сообщил, что отстранил от работы одного из руководителей территориальных громад в области и предупредил еще нескольких о том, чтобы те хорошо подумали: что лучше делать, думать о личных интересах, или заниматься обороной области.