В районе одесского побережья заметили стреляющий корабль

Недалеко от побережья Одесской области было замечено военное судно, ведущее артиллерийской огонь. Видео очевидцев быстро разлетелись по соцсетям. Как оказалось – там проходят учения ВСУ.

Об этом сообщили в Военном командовании Юга Украины, передает телеграм канал городского совета «Одеса. Офиційно».

«Силы охраны и обороны выполняют плановые артиллерийские стрельбы в районе Одесского залива. Сохраняйте спокойствие, доверяйте защитникам Украины, не информируйте врага!» — сказано в сообщении.

Напомним, что учения и слаживание украинских воинских подразделений проходят также в Подольске. Поэтому местных жителей просят не беспокоиться, если они услышат звуки стрельбы.

Ранее сообщалось, что одесситов всполошил «призрачный флот» — три неизвестных судна, появившиеся в акватории Одесского залива.

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