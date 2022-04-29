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Комендантский час в Одессе продлится весь день 2 мая

Комендантский час в Одессе продлится весь день 2 мая

В Одессе объявили затяжной комендантский час на понедельник, 2 мая 2022 года.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно» со ссылкой на соответствующее распоряжение главы Одесской областной военной администрации Максима Марченко.

Как отмечается, комендантский час продлится с 22:00 часов 1 мая до 05:00 3 мая, то есть весь понедельник, 2 мая.

В указанный период запрещено пребывание людей на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

При этом сообщается, что такой комендантский час будет действовать только на территории Одессы – в Одесской области его режим остается без изменений – с 22:00 до 05:00 часов.

Как сообщалось ранее, в ближайшую неделю обстановка в Одессе и Одесской области будет очень сложной: 2 мая – сакральная дата для путина. Поэтому россия может организовать теракты, провокации и даже попытаться вторгнуться из Приднестровья.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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