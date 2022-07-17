Итоги 17 июля: о непопулярных решениях и планах врага на Одессу (видео)

Сегодня, в воскресенье, 17 июля 2022 года, в Одесской области было спокойно – обошлось без вражеских обстрелов.
Об этом сообщил в своем вечернем видеообращении глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко.
Кроме того, глава ОВА сообщил, что его рабочие визиты не ограничатся только Белгород-Днестровским районом – в ближайшее время он намерен посетить все районы области, где накопилось много вопросов, требующих решения.
При этом Марченко отмечает, что большая часть решений, которые ОВА принимает каждый день, не простые и популярные. О них нельзя информировать в военное время, поскольку их цель – не дать врагу реализовать свои планы.
«Это постепенная и кропотливая работа, но она ежедневно приближает нашу победу»,
– отметил руководитель ОВА.
В свою очередь спикер Одесской ОВА Сергей Братчук просит одесситов не пугаться, в очередной раз услышав или прочитав где-то новость о том, что «у врага есть планы на Одессу и завтра будет наступление». Ведь для нас это давно уже не новость
«Они хотят Одессу, они хотят в Одессу, они хотят нас уничтожить, они хотят уничтожить Украину. И это действительно не новость. Это признак того, что мы побеждаем»,
– говорит Братчук.
#Вечір_Одеса
Історії війн сучасності сьогодні пишуться українською мовою.
Наше небо знову стане морем для повітряних зміїв, а не ракет.
Коли в небі наша авіація — я тішуся. Рекомендую робити це і вам.
Віримо та підтримуємо ЗСУ!
Опубликовано Сергеем Братчуком Воскресенье, 17 июля 2022 г.
Еще новости Одессы:
- В россии рассказали во что целились, когда обстреляли вчера Одессу;
- Итоги дня: хватит ли области запасов еды на зиму и прилет ракеты как агония врага.