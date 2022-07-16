Итоги дня: хватит ли области запасов еды на зиму и прилет ракеты как агония врага

Продовольственного сырья жителям Одесской области хватит с головой, еще и на продажу останется. Что касается прилетов ракет в гражданскую инфраструктуру – это агония россиян.

Об этом в своих вечерних видеообращениях рассказали глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко и спикер ОВА Сергей Братчук.

Продуктов хватит всем

Так, Максим Марченко сегодня посетил одесскую Бессарабию. Там он познакомился с ходом уборочной кампании урожая этого года и с процессом производства продуктов питания. Провел рабочее совещание с аграриями южных районов Одесской области. Там обговорили ряд проблемных вопросов регионального агросектора. Ключевой вопрос для нас – экспорт зерновых культур в условиях морской блокады.

А вот беспокоиться, жителям области не хватит продуктов, не стоит.

Одесская полностью будет обеспечена зерном для производства хлеба, муки, круп. Собранного урожая хватит также для реализации на экспорт,

— уверен Максим Марченко.

Ракетные удар по мирным городам — агония путинизма

Также руководитель области сообщил, что утром враг нанес ракетный удар по Одессе с применением стратегической авиации. Ракета попала и разрушила склад. К счастью, пострадавших нет.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук пояснил логику таких ударов рашистов:

Винница, Николаев, Днепр, с утра – Одесса. Логика оккупантов очень простая: когда россияне, а это происходит все чаще, получают звездюлину на поле боя, они начинают бить по мирному населению. Это трагедия сотен тысяч украинских семей. С другой стороны это агония, агония россиян. Агония,кторая ласт нам, украинцам, вбить последний гвоздь в этот российский гроб,

— резюмировал он.