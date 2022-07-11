Итоги 11 июля в Одесской области: две ракетных атаки и пойманный корректировщик (видео)

Сегодняшний понедельник, 11 июля 2022 года, в отличие от прошедших выходных, выдался в Одесской области неспокойным: рашисты нанесли по региону два ракетных удара. Об итогах дня рассказал глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко.

Так, сегодня днем враг нанес удар по территории Одесской области с самолетов над акваторией Черного моря. В результате удара был разрушен жилой дом и ряд объектов инфраструктуры, в том числе портовой.

Вечером был нанесен еще один ракетный удар. К счастью, обошлось без пострадавших.

«Российские уроды целились именно по гражданским объектам, потому что никаких военных там не было и близко»,

– подчеркнул глава ОВА.

Он также напомнил, что сотрудники СБУ задержали корректировщика, который сам вышел на связь с российскими спецслужбами и передавал им информацию о местонахождении наших подразделений.

«Очень часто результатом работы таких корректировщиков, которые хотят остаться полезными для оккупантов, являются именно атаки по гражданским, на которых они наводят ракеты, потому что не в состоянии найти военные цели. Но мы все равно достанем всех предателей. Они никогда не уйдут от наказания»,

– пообещал Марченко.

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Фото ОК «Юг»