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Рашисты второй раз атаковали область ракетами: над одесскими пригородами дым (ОБНОВЛЕНО)

Рашисты второй раз атаковали область ракетами: над одесскими пригородами дым (ОБНОВЛЕНО)

Вечером 11 июля 2022 года российские войска повторно обстреляли Одесскую область ракетами. На снимках очевидцев видны столбы дыма, поднимающиеся над регионом.

Сколько было ракет, сбитий и прилетов, пока неизвестно. Что касается утреннего удара сегодня, то он был одним из самых масштабных с начала войны. Были выпущены семь ракет. По словам спикера Одесской ОВА Сергей Братчука, враг бьет по разным целям – это и оборонные объекты, и сельскохозяйственные, гражданская инфраструктура и дома простых жителей области.

Еще одна из целей ракетных атак, по словам спикера ОВА выявление мест расположения комплексов противовоздушной и противокорабельной обороны.

Рашисты ошеломлены тем, как эффективно ВСУ наносят удары по их тылам, складам, командным пунктам и местам скопления людей и техники. Поэтому и пытаются отомстить единственным доступным им способом – дальними ракетными ударами.

«Одесская Жизнь» продолжает отслеживать ситуацию и ждет официальную информацию о вечернем ударе.

ОБНОВЛЕНО Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что пострадавших в результате вечернего ракетного удара нет. Другие подробности пока не известны.

Информация обновляется…

Ранее мы рассказывали подробности утреннего удара ракетами по Одесской области и публиковали фото последствий попадания одной из ракет в жилую зону.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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