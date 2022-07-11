Одессит «сливал» спецслужбам рф позиции ПВО и противокорабельных комплексов

Как сообщают пресс-службы СБУ и областной прокуратуры, 26-летний коллаборант разведывал позиции систем противовоздушной обороны и противокорабельных комплексов ВСУ в причерноморских районах. Полученные координаты россия планировала использовать для нанесения серии ракетных ударов на Юге страны.

По данным следствия, предатель был завербован представителем спецслужб рф для проведения подрывной деятельности в Одессе. Для коммуникации они использовали специально созданный анонимный телеграм-канал. Именно через него агент получал задание и отчитывался об их выполнении.

Прокуратура опубликовала фрагмент переписки, из которой можно заключить, что парень сам вышел на представителя российских спецслужб:

Еще одна задача, которая стояла перед предателем – это формирование разветвленной агентурной сети для сбора разведывательной информации на Юге.

Суд избрал предателю меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото Одесской областной прокуратуры