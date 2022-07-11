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Одессит «сливал» спецслужбам рф позиции ПВО и противокорабельных комплексов

Одессит «сливал» спецслужбам рф позиции ПВО и противокорабельных комплексов

Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Одессе молодого человека, завербованного российскими спецслужбами.

Как сообщают пресс-службы СБУ и областной прокуратуры, 26-летний коллаборант разведывал позиции систем противовоздушной обороны и противокорабельных комплексов ВСУ в причерноморских районах. Полученные координаты россия планировала использовать для нанесения серии ракетных ударов на Юге страны.

По данным следствия, предатель был завербован представителем спецслужб рф для проведения подрывной деятельности в Одессе. Для коммуникации они использовали специально созданный анонимный телеграм-канал. Именно через него агент получал задание и отчитывался об их выполнении.

Прокуратура опубликовала фрагмент переписки, из которой можно заключить, что парень сам вышел на представителя российских спецслужб:

Коллаборант, переписка

Коллаборант, переписка2

Коллаборант, переписка3

Коллаборант, переписка4

Коллаборант, переписка5

Еще одна задача, которая стояла перед предателем – это формирование разветвленной агентурной сети для сбора разведывательной информации на Юге.

Суд избрал предателю меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Фото Одесской областной прокуратуры

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Редакция ПРОФИЛЬ

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