Италия поможет восстановить разрушенную инфраструктуру Одесской области

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в восстановлении Одесской области. Украинская сторона представила ряд проектов, среди которых строительство объектов социальной инфраструктуры, развитие сельского хозяйства и инициативы культурного восстановления.

По словам Министерства развития общин и территорий Украины, планируется организация технических встреч для согласования деталей и запуска первых совместных инициатив. Приоритеты и первоочередные потребности, определенные правительством Украины, также были представлены итальянской стороне.

Посол Италии Карло Формоза подтвердил, что предложенные проекты соответствуют ключевым приоритетам Министерства. Они не только будут способствовать восстановлению региона, но и создадут новые рабочие места для местных жителей.

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