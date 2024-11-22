Италия поможет восстановить разрушенную инфраструктуру Одесской области

Италия заявила о готовности поддержать восстановление Одесской области через реализацию ряда совместных проектов. Этот вопрос обсудили во время встречи вице-премьер-министра Украины Алексея Кулебы с послом Италии Карлом Формозой. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.
На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в восстановлении Одесской области. Украинская сторона представила ряд проектов, среди которых строительство объектов социальной инфраструктуры, развитие сельского хозяйства и инициативы культурного восстановления.
По словам Министерства развития общин и территорий Украины, планируется организация технических встреч для согласования деталей и запуска первых совместных инициатив. Приоритеты и первоочередные потребности, определенные правительством Украины, также были представлены итальянской стороне.
Посол Италии Карло Формоза подтвердил, что предложенные проекты соответствуют ключевым приоритетам Министерства. Они не только будут способствовать восстановлению региона, но и создадут новые рабочие места для местных жителей.
Читайте также: