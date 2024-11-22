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Італія допоможе відновити зруйновану інфраструктуру Одещини

Італія допоможе відновити зруйновану інфраструктуру Одещини

Італія заявила про готовність підтримати відновлення Одеської області через реалізацію низки спільних проєктів. Це питання обговорили під час зустрічі віцепрем’єр-міністра України Олексія Кулеби з послом Італії Карлом Формозою. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

На зустрічі обговорювалися перспективи співпраці у відбудові Одеської області. Українська сторона представила низку проєктів, серед яких будівництво об’єктів соціальної інфраструктури, розвиток сільського господарства та ініціативи культурного відновлення.

За словами Міністерства розвитку громад та територій України, планується організація технічних зустрічей для узгодження деталей та запуску перших спільних ініціатив. Пріоритети та першочергові потреби, визначені урядом України, також були представлені італійській стороні.

Посол Італії Карло Формоза підтвердив, що запропоновані проєкти відповідають ключовим пріоритетам Міністерства. Вони не лише сприятимуть відновленню регіону, а й створять нові робочі місця для місцевих жителів.

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