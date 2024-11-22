Італія допоможе відновити зруйновану інфраструктуру Одещини

На зустрічі обговорювалися перспективи співпраці у відбудові Одеської області. Українська сторона представила низку проєктів, серед яких будівництво об’єктів соціальної інфраструктури, розвиток сільського господарства та ініціативи культурного відновлення.

За словами Міністерства розвитку громад та територій України, планується організація технічних зустрічей для узгодження деталей та запуску перших спільних ініціатив. Пріоритети та першочергові потреби, визначені урядом України, також були представлені італійській стороні.

Посол Італії Карло Формоза підтвердив, що запропоновані проєкти відповідають ключовим пріоритетам Міністерства. Вони не лише сприятимуть відновленню регіону, а й створять нові робочі місця для місцевих жителів.

Читайте також: