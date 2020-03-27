Испания отказалась от некачественных китайских тестов на коронавирус: в Украине есть тесты той же фирмы

Испанские органы здравоохранения заявили, что возвращают китайскому производителю крупную партию быстрых тестов на диагностирование коронавируса. Их чувствительность – только 30%, а нужно как минимум 80%.

Как сообщает “Европейская правда” со ссылкой на издание El Pais, испанское правительство отправило тесты назад компании-производителю под названием Shengzhen Bioeasy Biotechnology. Всего Испания приобрела 640 тысяч быстрых тестов. Но медики , которые начали использовать первую партию, обнаружили, что тесты дали отрицательные результаты у пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

При этом посольство Китая в Испании обнародовало заявление, в котором отметило, что Shengzhen Bioeasy Biotechnology не имеет лицензии на продажу своей продукции и не входит в “список классифицированных поставщиков”, который Китай предоставил Испании.

Компания Shenzhen Bioeasy Biotechnology пообещала заменить некоторые наборы для тестирования. В компании считают, что неправильные результаты могут быть следствием неудачного сбора проб или неправильного использования наборов.

На украинском сайте ProZorro доступны к заказу именно такие тесты, которые Испания признала неэффективными.

Фото теста той же фирмы ранее публиковал мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, недавно в Украину из Китая прибыл самолет с партией тестов для выявления инфекции, среди которых 250 000 для экспресс-диагностики.

Фото: Европейская правда, Виталий Кличко

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