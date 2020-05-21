Одесский стадион “Черноморец” 22 мая продадут на аукционе. Стартовая цена – более 1 млрд гривен

22 мая 2020 состоится аукцион по продаже центрального стадиона «Черноморец» и сопутствующих нежилых зданий, расположенных в Одессе по адресу ул. Маразлиевская, 1/20. Актив находится на балансе АО «ИМЭКСБАНК». Об этом сообщается в пресс-релизе Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Стартовая цена аукциона – 1 139 890 000 грн. Общая площадь нежилой недвижимости, продающейся единым лотом, – 80 289 кв. метров.

Напомним, что стадион «Черноморец» – крупнейший на юге Украины. Комплекс сдадиона позволяет разместить на трибунах более 34 000 человек. Значительная часть трибун защищена от осадков. Комплекс зданий и сооружений включает в себя:

– спортивную часть стадиона: чаша стадиона с футбольным полем, VIP-ложи, вспомогательные помещения;

– бизнес-центр с рестораном общей площадью 10 757,90 кв. м;

– фитнес-центр общей площадью 4 300,00 кв. м;

– отель общей площадью 9 817,00 кв. м;

– подземный паркинг для транспортных средств;

– другие здания и помещения по функциональному назначению объекта.

Торги по продаже стадиона «Черноморец» пройдут на электронной площадке FFN по голландской модели аукциона. В них могут принять участие юридические и физические лица.

Более подробную информацию о лоте # UKR-2020-06, в том числе публичный паспорт актива с описанием выставленных на продажу объектов, можно посмотреть на интернет-портале Фонда гарантирования.

Фото: Википедия

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