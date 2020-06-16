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«Черноморец» возобновит игры в Первой лиге: календарь матчей

«Черноморец» возобновит игры в Первой лиге: календарь матчей

Весенняя часть игр в Первой футбольной лиге, которая не состоялась из-за карантина, стартует 24 июня.

Об этом сообщает Профессиональная футбольная лига.

В ней будет участвовать и одесский футбольный клуб «Черноморец», сказано в сообщении на его сайте.

Расписание (базовое) игр «Черноморца» на лето таково:

20 тур. 24 июня

«Черноморец» — «Волынь» Луцк

21 тур. 29 июня

«Прикарпатье» Ивано-Франковск — «Черноморец»

22 тур. 7 июля

«Черноморец» — МФК «Николаев»

23 тур. 11 июля

«Черноморец» — «Рух» Львов

24 тур. 15 июля

«Оболонь-Бровар» Киев — «Черноморец»

25 тур. 19 июля

«Черноморец» — «Кремень» Кременчуг

26 тур. 24 июля

«Ингулец» Петрово — «Черноморец»

27 тур. 29 июля

«Черноморец» — «Балканы» Заря

28 тур. 3 августа

«Металлист-1925» Харьков — «Черноморец»

29 тур. 7 августа

«Черноморец» — «Агробизнес» Волочиск

30 тур. 11 августа

«Металлург» Запорожье — «Черноморец»

Напомним, «Черноморец» вышел с карантина и возобновил тренировки на базе в Совиньоне 12 мая. Также в клубе сменился главный тренер. Им стал Сергей Ковалец, который сменил Остапа Маркевича.

Что касается стадиона «Чорноморец», то 22 мая его продали с аукциона американской компании.

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