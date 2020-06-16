«Черноморец» возобновит игры в Первой лиге: календарь матчей

Весенняя часть игр в Первой футбольной лиге, которая не состоялась из-за карантина, стартует 24 июня.
Об этом сообщает Профессиональная футбольная лига.
В ней будет участвовать и одесский футбольный клуб «Черноморец», сказано в сообщении на его сайте.
Расписание (базовое) игр «Черноморца» на лето таково:
20 тур. 24 июня
«Черноморец» — «Волынь» Луцк
21 тур. 29 июня
«Прикарпатье» Ивано-Франковск — «Черноморец»
22 тур. 7 июля
«Черноморец» — МФК «Николаев»
23 тур. 11 июля
«Черноморец» — «Рух» Львов
24 тур. 15 июля
«Оболонь-Бровар» Киев — «Черноморец»
25 тур. 19 июля
«Черноморец» — «Кремень» Кременчуг
26 тур. 24 июля
«Ингулец» Петрово — «Черноморец»
27 тур. 29 июля
«Черноморец» — «Балканы» Заря
28 тур. 3 августа
«Металлист-1925» Харьков — «Черноморец»
29 тур. 7 августа
«Черноморец» — «Агробизнес» Волочиск
30 тур. 11 августа
«Металлург» Запорожье — «Черноморец»
Напомним, «Черноморец» вышел с карантина и возобновил тренировки на базе в Совиньоне 12 мая. Также в клубе сменился главный тренер. Им стал Сергей Ковалец, который сменил Остапа Маркевича.
Что касается стадиона «Чорноморец», то 22 мая его продали с аукциона американской компании.