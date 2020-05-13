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Новости Одессы и Одесской области

Одесский “Черноморец” возвращается к тренировкам, но сокращает зарплаты футболистам

Одесский “Черноморец” возвращается к тренировкам, но сокращает зарплаты футболистам

С 12 мая команда одесского «Черноморца», который сейчасс играет в Первой лиге, вернулась к тренировкам на своей базе в Совиньоне. «Моряки» тренируются с соблюдением противоэпидемиологических требований, им проводят температурный скрининг.

Генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра заявил, что руководство клуба приложило максимум усилий, чтобы любым способом сохранить команду. Но, по его словам, «придется пойти на снижение зарплат до тех пор, пока экономика страны снова не наберет обороты после карантина».

Фото: ua-football.com

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