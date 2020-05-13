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Новости Одессы и Одесской области

Одесский “Черноморец” возглавил новый тренер

Одесский “Черноморец” возглавил новый тренер

Им стал Сергей Ковалец. Его личность для Одессы знакома. В качестве игрока он выступал за “моряков” в осенней части сезона 1996/97 годов. Кроме того, сын Ковальца Кирилл три сезона защищал цвета одесской команды (сезоны с 2015/16 по 2017/18 годы). После завершения карьеры игрока Ковалец стал футбольным тренером: в течение трех лет он был помощником Мирона Маркевича (в 2005—2008 годах), руководил молодежной сборной Украины (в 2012—2015 годах). А в 2019 году Сергея Ковальца признали лучшим тренером года в Первой лиге Украины.

12 мая на клубной базе “моряков” в Совиньоне Ковалец был представлен команде как новый главный тренер. По его словам, он хочет создать боеспособный коллектив и вывести игру команды на качественно новый уровень.
Напомним, что должность главного тренера “Черноморца” оставалась вакантной чуть больше двух недель: именно тогда стало известно о прекращении сотрудничества между клубом и Остапом Маркевичем.

Фото: football.ua

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