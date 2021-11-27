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Именины сегодня — кого поздравлять?

Именины сегодня — кого поздравлять?

Сегодня, 27 ноября, именины отмечают Григорий, Константин, Феодора и Филипп.

  • У имени Григорий греческие корни и переводится оно как «бодрствую». Это имя появилось в эпоху становления христианства и соотносилось со святителем Григорием Чудотворцем. Предполагается, что именно он был первым носителем имени.
  • Константин — имя латинского происхождения, в переводе оно означает «постоянный, стойкий».
  • Феодора — это женский вариант мужского имени Федор, которое с древнегреческого переводится как «дарованный Богом», «Божий дар».
  • Имя Филипп появилось в Древней Греции. Оно состоит из двух частей, одна из них переводится как «любить», а другая — «лошадь». Наиболее точное значение имени Филипп — «любящий коней».
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Редакция ПРОФИЛЬ

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