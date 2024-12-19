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Ілля Муромець та Микола Чудотворець: як правильно провести свято 19 грудня

Ілля Муромець та Микола Чудотворець: як правильно провести свято 19 грудня

Сьогодні, 19 грудня 2024 року (1 січня за старим стилем) православна церква згадує преподобного Іллю Муромця, Києво-Печерського. Про традиції, прикмети та заборони дня, а також якесь церковне свято сьогодні відзначають за старим стилем, розповідає «Одеське життя».

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Преподобний Ілля Муромець Печерський – легендарний богатир, про якого розповідають десятки билин, але він також – і реальна людина, мощі якого знаходяться в Києво-Печерській лаврі.

Народився Ілля в XII столітті. Згідно з українськими билинами, він був родом із «міста Муромль». На думку деяких українських дослідників, йдеться про місто Моровійськ (нині село Моровськ Чернігівської області України). Аргументом на користь цієї думки називають швидкість, з якою Ілля дістався Києва – це можна було зробити тільки з Моровійська. Але російські билини стверджують, що Ілля походить із села Карачарово під Муромом (Володимирська область Росії).

Відомо, що з дитинства і до 33 років Ілля був паралізований – весь цей час він просидів «на печі». Але в якийсь момент чудесним чином отримав зцілення від трьох віщих старців – калік-прохожих. За переказами, ними були Христос і два апостоли.

Згідно з переказами, Ілля Муромець після одужання став бравим воїном і відзначався неабиякою силою, ще одним його прізвиськом став Чобіток, яке він отримав за те, що одного разу відбився від ворогів чоботом. І билинний, і реальний Ілля Муромець володів високими моральними якостями і боровся не заради слави чи корисливих цілей, а заради справедливості.

Ілля – це чернече ім’я святого, а постриг у монахи в Києво-Печерській лаврі він прийняв наприкінці життя, можливо, перед смертю. На думку істориків, загинув Ілля, коли лавру розгромили половці. Є й інша версія: будучи важкопораненим після битви з половцями, Ілля вирішив прийняти постриг.

Помер святий ймовірно близько 1188 року, приблизно на 45-му році життя, а його мощі знаходяться в Києво-Печерській лаврі, у Ближніх печерах.

За юліанським календарем сьогодні день святого Миколая Чудотворця.

Про що говорять прикмети на 19 грудня

За прикметами цього дня судять, якими будуть погода та врожай:

  • день холодний і ясний видався – рік буде хлібородним;
  • скільки снігу випало цього дня – стільки навесні трави буде;
  • мороз 19 грудня – до травневої негоди.

У народі 19 грудня – свято Іллі Муромця. Помічено, що якщо в цей час все засипле снігом, то снігопади триватимуть до початку січня.

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Що не можна робити сьогодні

  • Не слід багато працювати, особливо важко фізично, тому що будь-які справи можуть відвернути від людини благополуччя.
  • Також не варто брати і давати в борг – це призведе до року бідності.

Що можна робити сьогодні

  • Сьогодні віряни звертаються з молитвами до преподобного Іллі. Він вважається захисником слабких і знедолених, а також покровителем військових. Святому моляться про захист військовослужбовців, а також звертаються з проханнями зцілити слабких здоров’ям дітей, допомогти у лікуванні дитячого церебрального паралічу, відновитися після травм хребта, паралічу.
  • Триває Різдвяний піст, тому важливо дотримуватися правил, їсти тільки пісну їжу, проводити час у роздумах про духовне.

У кого День ангела 19 грудня

  • Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Григорій, Ілля та Тимофій;
  • За старим стилем день ангела у Максима і Миколи.
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