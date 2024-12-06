Церковные праздники 6 декабря: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

6 декабря в церковном календаре — день памяти святого Николая, архиепископа Мир Ликийских.

Что это за день

Святой Николай, архиепископ Мир Ликийских, известен как один из самых почитаемых святых христианства. Родившийся в III веке в городе Патара (ныне территория Турции), он снискал славу своей добротой, милосердием и помощью тем, кто находился в затруднении. Его жизнь была полна благотворительных поступков, а чудеса, которые приписывают святому, укрепили веру многих людей. Он спас моряков во время бури, защитил несправедливо осужденных и стал примером заботы о бедных. Особенно известна история о том, как Николай тайно подбросил золото в дом нуждающегося мужчины, спасая его дочерей от продажи в рабство.

Будучи епископом в Мире (современный Демре), Николай активно служил своей пастве, проповедуя христианские ценности. Его щедрость и сострадание снискали ему любовь далеко за пределами Ликии, сделав святого символом помощи и благотворительности. После своей смерти он был канонизирован и стал покровителем детей, моряков и путешественников.

Что нельзя делать 6 декабря

Не следует шить, заниматься ремонтом или стирать.

Нельзя ссориться с близкими людьми.

Запрещается давать и брать в долг.

Народные приметы 6 декабря

смотрели, какой сегодня день: ветер сметает снег с дороги — дороги еще стоять не будут (к оттепели);

на деревьях иней — ждите богатого урожая в следующем году;

сколько выпало снега на Николая, столько травы будет в мае;

мороз и солнце — будет плохой урожай в следующем году.

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