Церковные праздники 6 декабря: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 6 декабря. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
6 декабря в церковном календаре — день памяти святого Николая, архиепископа Мир Ликийских.
Что это за день
Святой Николай, архиепископ Мир Ликийских, известен как один из самых почитаемых святых христианства. Родившийся в III веке в городе Патара (ныне территория Турции), он снискал славу своей добротой, милосердием и помощью тем, кто находился в затруднении. Его жизнь была полна благотворительных поступков, а чудеса, которые приписывают святому, укрепили веру многих людей. Он спас моряков во время бури, защитил несправедливо осужденных и стал примером заботы о бедных. Особенно известна история о том, как Николай тайно подбросил золото в дом нуждающегося мужчины, спасая его дочерей от продажи в рабство.
Будучи епископом в Мире (современный Демре), Николай активно служил своей пастве, проповедуя христианские ценности. Его щедрость и сострадание снискали ему любовь далеко за пределами Ликии, сделав святого символом помощи и благотворительности. После своей смерти он был канонизирован и стал покровителем детей, моряков и путешественников.
Что нельзя делать 6 декабря
- Не следует шить, заниматься ремонтом или стирать.
- Нельзя ссориться с близкими людьми.
- Запрещается давать и брать в долг.
Народные приметы 6 декабря
- смотрели, какой сегодня день: ветер сметает снег с дороги — дороги еще стоять не будут (к оттепели);
- на деревьях иней — ждите богатого урожая в следующем году;
- сколько выпало снега на Николая, столько травы будет в мае;
- мороз и солнце — будет плохой урожай в следующем году.
Читайте также: