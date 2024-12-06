Новости Одессы и Одесской области

Церковные праздники 6 декабря: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковные праздники 6 декабря: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 6 декабря. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

6 декабря в церковном календаре — день памяти святого Николая, архиепископа Мир Ликийских.

Что это за день

Святой Николай, архиепископ Мир Ликийских, известен как один из самых почитаемых святых христианства. Родившийся в III веке в городе Патара (ныне территория Турции), он снискал славу своей добротой, милосердием и помощью тем, кто находился в затруднении. Его жизнь была полна благотворительных поступков, а чудеса, которые приписывают святому, укрепили веру многих людей. Он спас моряков во время бури, защитил несправедливо осужденных и стал примером заботы о бедных. Особенно известна история о том, как Николай тайно подбросил золото в дом нуждающегося мужчины, спасая его дочерей от продажи в рабство.

Будучи епископом в Мире (современный Демре), Николай активно служил своей пастве, проповедуя христианские ценности. Его щедрость и сострадание снискали ему любовь далеко за пределами Ликии, сделав святого символом помощи и благотворительности. После своей смерти он был канонизирован и стал покровителем детей, моряков и путешественников.

Что нельзя делать 6 декабря

  • Не следует шить, заниматься ремонтом или стирать.
  • Нельзя ссориться с близкими людьми.
  • Запрещается давать и брать в долг.

Народные приметы 6 декабря

  • смотрели, какой сегодня день: ветер сметает снег с дороги — дороги еще стоять не будут (к оттепели);
  • на деревьях иней — ждите богатого урожая в следующем году;
  • сколько выпало снега на Николая, столько травы будет в мае;
  • мороз и солнце — будет плохой урожай в следующем году.

Читайте также:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua