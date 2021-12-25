Игры, конкурсы и танцы от Тигра: Одесский зоопарк приглашает весело встретить Новый год (видео)

Одесский зоопарк приглашает всех горожан и гостей Одессы на празднование Нового года. Праздничные мероприятия состоятся 28 и 29 декабря.

Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.

В программе – веселые игры и конкурсы от Снегурочки, танцы от Тигра и, конечно, подарки от Деда Мороза.

“А в конце программы каждый сможет сделать хорошие фото с Дедом Морозом”,

– пообещали в зоопарке.

Праздник состоится на входе в зоопарк. Начало – в 12:00.

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Фото и видео с Facebook-страницы Одесского зоопарка